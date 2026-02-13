Скидки
Кёрлинг. Германия — Италия
Олимпиада 2026

«Доволен, хотя это была возможность взять золото». Хедегарт — о бронзе на Олимпиаде-2026

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт прокомментировал своё выступление в гонке на 10 км свободным стилем на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он занял третье место, показав результат 20,50.2.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

«Я был таким ошеломлённым и почти не видел последние 2 км. Это совершенно новое ощущение, когда вдруг всё останавливается, такого раньше не было. Это была очень тяжёлая дисциплина. Доволен бронзой, хотя это была моя возможность взять индивидуальное олимпийское золото», — приводит слова Хедегарта NRK.

Победителем гонки стал Йоханнес Клебо, став восьмикратным олимпийским чемпионом. Серебро выиграл француз Матис Делож.

