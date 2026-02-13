«Выбор еды довольно обширный». Малинин — о питании на Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион – 2026 в командных соревнованиях по фигурному катанию американский фигурист Илья Малинин рассказал о питании на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, отметив, что на Играх присутствует обширный выбор еды.
– Что ты ешь на Олимпиаде?
– Много чего. Выбор еды довольно обширный: есть пицца, паста, в конце концов.
– Что любимое на завтрак?
– Я не завтракаю.
– И тебе всё равно хватает сил тренироваться?
– Да. Я уже привык, такой распорядок, – сказал Малинин в интервью Okko.
Малинин лидирует после короткой программы у фигуристов-одиночников, в его активе 108,6 балла. Сегодня, 13 февраля, фигуристы представят свои произвольные программы на Олимпиаде-2026.