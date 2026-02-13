Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Я тоже сошёл с ума!» Коростелёв — о реакции трибун на его финиш в разделке на Олимпиаде

«Я тоже сошёл с ума!» Коростелёв — о реакции трибун на его финиш в разделке на Олимпиаде
Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв после гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии высказался о поддержке трибун.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

— Ты, наверное, слышал всю эту поддержку трибун. Такое ощущение, что за тебя громче всего они болели. Что можешь сказать болельщикам?
— Честно, очень плохо слышно (улыбается). Только, может, на старте перед самим уже выходом слышал, а так, по трассе, я стараюсь всё равно слышать только подсказки по времени.

— Но вот когда ты финишировал, трибуны буквально сошли с ума!
— Я тоже не слышал, я тоже сошёл с ума! — сказал Коростелёв в эфире Okko.

По итогам гонки Коростелёв занял 15-е место, уступив на финише победителю норвежцу Йоханнесу Клебо 1.06,1.

Материалы по теме
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android