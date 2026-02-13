«Я тоже сошёл с ума!» Коростелёв — о реакции трибун на его финиш в разделке на Олимпиаде
22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв после гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии высказался о поддержке трибун.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0
— Ты, наверное, слышал всю эту поддержку трибун. Такое ощущение, что за тебя громче всего они болели. Что можешь сказать болельщикам?
— Честно, очень плохо слышно (улыбается). Только, может, на старте перед самим уже выходом слышал, а так, по трассе, я стараюсь всё равно слышать только подсказки по времени.
— Но вот когда ты финишировал, трибуны буквально сошли с ума!
— Я тоже не слышал, я тоже сошёл с ума! — сказал Коростелёв в эфире Okko.
По итогам гонки Коростелёв занял 15-е место, уступив на финише победителю норвежцу Йоханнесу Клебо 1.06,1.
