«Чёртов демон!» Коростелёв — о том, что сказал Деложу после гонки на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как отреагировал на результат француза Матиса Деложа в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх в Италии. Коростелёв финишировал в гонке 15-м, а Делож выиграл серебро.

— Мы видели, что ты с Деложем там парой фраз перекинулся, что он тебе сказал?

— Перед стартом?

— Вот здесь, когда проходили.

— Я просто сказал, что он чёртов демон! — сказал Коростелёв в эфире Okko.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.

2. Матис Делож (Франция) +4,9.

3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.

15. Савелий Коростелёв (Россия) +1.06,1.