«Чёртов демон!» Коростелёв — о том, что сказал Деложу после гонки на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как отреагировал на результат француза Матиса Деложа в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх в Италии. Коростелёв финишировал в гонке 15-м, а Делож выиграл серебро.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0
— Мы видели, что ты с Деложем там парой фраз перекинулся, что он тебе сказал?
— Перед стартом?
— Вот здесь, когда проходили.
— Я просто сказал, что он чёртов демон! — сказал Коростелёв в эфире Okko.
