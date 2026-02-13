Скидки
Кёрлинг. Германия — Италия
23:20 Мск
«Чёртов демон!» Коростелёв — о том, что сказал Деложу после гонки на Олимпиаде
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как отреагировал на результат француза Матиса Деложа в гонке с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх в Италии. Коростелёв финишировал в гонке 15-м, а Делож выиграл серебро.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

— Мы видели, что ты с Деложем там парой фраз перекинулся, что он тебе сказал?
— Перед стартом?

— Вот здесь, когда проходили.
— Я просто сказал, что он чёртов демон! — сказал Коростелёв в эфире Okko.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, мужчины. Результаты:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2.

2. Матис Делож (Франция) +4,9.

3. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0.

15. Савелий Коростелёв (Россия) +1.06,1.

