Клебо — о победе в разделке: для меня было важно добиться успеха именно на этой дистанции

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на 10 км на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«У меня нет слов. Мне невероятно везло. Для меня было важно добиться успеха именно на этой дистанции. О ней я думал больше всего, и перед стартом я считался наименее вероятным фаворитом. Поэтому эта победа значит для меня особенно много», – приводит слова Клебо SVT.

Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке 15-е место, уступив Клебо на финише 1.06,1.

Для 29-летнего норвежца эта победа стала третьей в рамках Олимпийских игр – 2026. Ранее Клебо взял золотые медали в скиатлоне и личном спринте классическим ходом.