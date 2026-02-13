Клебо — о победе в разделке: для меня было важно добиться успеха именно на этой дистанции
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в гонке с раздельного старта свободным стилем на 10 км на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0
«У меня нет слов. Мне невероятно везло. Для меня было важно добиться успеха именно на этой дистанции. О ней я думал больше всего, и перед стартом я считался наименее вероятным фаворитом. Поэтому эта победа значит для меня особенно много», – приводит слова Клебо SVT.
Российский лыжник Савелий Коростелёв занял в гонке 15-е место, уступив Клебо на финише 1.06,1.
Для 29-летнего норвежца эта победа стала третьей в рамках Олимпийских игр – 2026. Ранее Клебо взял золотые медали в скиатлоне и личном спринте классическим ходом.
