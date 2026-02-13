Скидки
Кёрлинг. Германия — Италия
23:20 Мск
Олимпиада 2026

Австралийка Джози Бафф выиграла золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2026

Комментарии

Австралийская сноубордистка Джози Бафф стала победительницей в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Второй оказалась чешская спортсменка Ева Адамчикова, а тройку лидеров замкнула итальянка Микела Мойоли.

Олимпиада 2026. Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
13 февраля 2026, пятница. 16:46 МСК
Окончено
1
Джози Бафф
Австралия
2
Ева Адамчикова
Чехия
3
Микела Мойоли
Италия

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.

