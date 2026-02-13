Австралийка Джози Бафф выиграла золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2026

Австралийская сноубордистка Джози Бафф стала победительницей в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Второй оказалась чешская спортсменка Ева Адамчикова, а тройку лидеров замкнула итальянка Микела Мойоли.

Олимпийские игры — 2026. Сноуборд. Сноуборд-кросс. Женщины. Финал:

1. Джози Бафф (Австралия).

2. Ева Адамчикова (Чехия).

3. Микела Мойоли (Италия).

4. Ноэми Видмер (Швейцария).

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.