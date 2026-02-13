Скидки
Кёрлинг. Германия — Италия
23:20 Мск
Француз Кентен Фийон Майе выиграл золото в спринте на Олимпийских играх — 2026

Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира 33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл мужскую спринтерскую гонку на 10 км в рамках Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Он преодолел дистанцию за 22.53,1 и не допустил ни одного промаха. Второе место занял норвежец Ветле Шоста Кристиансен, который отстал от лидера на +13,7. Замкнула тройку призёров Стурла Холм Легрейд (+15,9).

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
13 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
22:53.1
2
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+13.7
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+15.9

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывают 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта, которые принимают участие в Играх в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Биатлон на Олимпиаде-2026
Истории
Биатлон на Олимпиаде-2026
