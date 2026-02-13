Украинский скелетонист упрекнул МОК из-за решения дисквалифицировать его с ОИ-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать его на Олимпийских играх — 2026 из-за шлема, нарушающего Олимпийскую хартию.

«Я был дисквалифицирован с гонки и получил свой шанс на Олимпиаде. Они [украинские спортсмены] были убиты, но их голос настолько громкий, что МОК их боится», — приводит слова Гераскевича Reuters.

МОК несколько раз уведомлял Гераскевича о запрете на использование шлема с изображением погибших спортсменов. Глава МОК Кирсти Ковентри лично встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его не соревноваться на Олимпийских играх — 2026 в запрещённой экипировке. МОК также озвучил компромисс, который был предложен украинцу, но спортсмен отказался менять свою позицию.