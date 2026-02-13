Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Рудковская: поспорила со всеми друзьями, что Гуменник будет в тройке на Олимпиаде-2026

Комментарии

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказалась о предстоящем выступлении Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

«Интересный факт! Пётр Гуменник попал в рейтинг лучших образов ОИ-2026 по версии итальянского Vogue. Сегодня болеем за Петю в произвольной программе! Петя пока занимает 12-ю строчку, но я доверяю профессиональному зоркому взору Евгения, что шансы на топ-6 у него есть. Я поставила Петю в топ-3. И очень надеюсь на его бронзу. Верю в магию чисел.

Петя выступает под номером 13, в 23:13 по московскому времени, сегодня 13 февраля. И всего от России в Милане на Олимпийских играх — 13 наших спортсменов! Магия? А вот и посмотрим! К слову папа Пети — священник. А как мы знаем, правильные молитвы всегда помогают. Поспорила со всеми друзьями, что Петя будет в тройке. Или буду пить шампанское, или же проиграю ящик. Ждать осталось недолго», — написала Рудковская на своей странице в социальных сетях.

