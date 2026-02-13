Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Видеообзор гонки с раздельным стартом на ОИ-2026, в которой Коростелёв занял 15-е место

Видеообзор гонки с раздельным стартом на ОИ-2026, в которой Коростелёв занял 15-е место
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоялась гонка с раздельным стартом на 10 км свободным ходом. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 15-е место. На финише гонки он проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Клебо 1.06,1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Серебряную награду в гонке взял француз Матис Делож, который уступил норвежцу 4,9 секунды, замкнул тройку призёров ещё один норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, проигравший на финише победителю 14,0 секунды. 29-летний Клебо в восьмой раз стал олимпийским чемпионом и в третий раз – чемпионом Олимпийских игр – 2026.

Материалы по теме
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android