Видеообзор гонки с раздельным стартом на ОИ-2026, в которой Коростелёв занял 15-е место

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоялась гонка с раздельным стартом на 10 км свободным ходом. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 15-е место. На финише гонки он проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Клебо 1.06,1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Серебряную награду в гонке взял француз Матис Делож, который уступил норвежцу 4,9 секунды, замкнул тройку призёров ещё один норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, проигравший на финише победителю 14,0 секунды. 29-летний Клебо в восьмой раз стал олимпийским чемпионом и в третий раз – чемпионом Олимпийских игр – 2026.