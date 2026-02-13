Видеообзор гонки с раздельным стартом на ОИ-2026, в которой Коростелёв занял 15-е место
Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоялась гонка с раздельным стартом на 10 км свободным ходом. Российский лыжник Савелий Коростелёв занял 15-е место. На финише гонки он проиграл победителю норвежцу Йоханнесу Клебо 1.06,1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Серебряную награду в гонке взял француз Матис Делож, который уступил норвежцу 4,9 секунды, замкнул тройку призёров ещё один норвежский лыжник Эйнар Хедегарт, проигравший на финише победителю 14,0 секунды. 29-летний Клебо в восьмой раз стал олимпийским чемпионом и в третий раз – чемпионом Олимпийских игр – 2026.
