Кёрлинг. Германия — Италия
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Олимпиада 2026

«Мы все хорошо общаемся». Коростелёв — о взаимоотношениях с лыжниками на Олимпиаде

Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о своих взаимоотношениях с французом Матисом Деложем после гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх в Италии. Коростелёв финишировал в гонке 15-м, а Делож выиграл серебро.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
13 февраля 2026, пятница. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
20:36.2
2
Матис Делож
Франция
+4.9
3
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+14.0

«Мы все хорошо общаемся. Сегодня был сильно удивлён и одновременно рад за Деложа. У него два вторых места на Олимпиаде. У меня с ним никаких проблем не было, я сразу сказал, что приму любое решение жюри», — сказал Коростелёв в интервью ТАСС.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

