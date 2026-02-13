«Мы все хорошо общаемся». Коростелёв — о взаимоотношениях с лыжниками на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о своих взаимоотношениях с французом Матисом Деложем после гонки с раздельным стартом на 10 км на Олимпийских играх в Италии. Коростелёв финишировал в гонке 15-м, а Делож выиграл серебро.

«Мы все хорошо общаемся. Сегодня был сильно удивлён и одновременно рад за Деложа. У него два вторых места на Олимпиаде. У меня с ним никаких проблем не было, я сразу сказал, что приму любое решение жюри», — сказал Коростелёв в интервью ТАСС.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.