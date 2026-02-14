Скидки
Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Прямая трансляция произвольной программы Ильи Малинина на Олимпиаде в Милане 14 февраля началась

Прямая трансляция произвольной программы Ильи Малинина на Олимпиаде в Милане 14 февраля
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин вступает в борьбу за золотую медаль на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Малинин выступит последним в заключительной разминке, он завершает личный турнир среди мужчин.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
В прямом эфире произвольную программу Ильи Малинина на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин в ПП на Олимпиаде-2026.

По итогам короткой программы Малинин показал лучший результат. Спортсмен чисто исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп. Его прокат судьи оценили в 108,16 балла. Действующий чемпион России Пётр Гуменник в короткой программе занял 12-е место.

Комментарии
