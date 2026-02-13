Знаменосец Молдавии на Олимпиаде-2026 отреагировала на обвинения в поддержке России

Знаменосец сборной Молдавии на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Италии 18-летняя лыжница Елизавета Хлусович прокомментировала обвинения в поддержке России в Молдавии после того, как пользователи соцсетей обнаружили её профиль во «ВКонтакте».

В списке подписок было найдено несколько страниц, в которых участники поддерживают специальную военную операцию, президента России Владимира Путина, а также армию России.

«По поводу новостей последних дней могу сказать, что «ВКонтакте» — это российская платформа, и автоматически, если читаешь новости, подписываешься на определённые группы. К тому же я использую этот аккаунт вместе с мамой. У нас обеих есть к нему доступ, и, возможно, она видела те посты. Но я хочу, чтобы было ясно: я на те группы не подписывалась», — приводит слова Хлусович сайт олимпийского комитета Молдавии.