Кёрлинг. Германия — Италия
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Олимпиада 2026

Пётр Гуменник провёл заключительный прогон перед произвольной программой на ОИ-2026

Комментарии

Сегодня, 13 февраля, действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник провёл заключительный прогон перед произвольной программой в рамках соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин выступит в предпоследней разминке. Согласно стартовому протоколу, время выхода Петра на лёд – 23:13 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Не началось

Петр Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, два четверных сальхова, тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. Лидером соревнований является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Новости. Олимпиада 2026
