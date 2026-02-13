Пётр Гуменник провёл заключительный прогон перед произвольной программой на ОИ-2026

Сегодня, 13 февраля, действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник провёл заключительный прогон перед произвольной программой в рамках соревнований мужчин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин выступит в предпоследней разминке. Согласно стартовому протоколу, время выхода Петра на лёд – 23:13 мск.

Петр Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, два четверных сальхова, тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. Лидером соревнований является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.