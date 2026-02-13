CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с ОИ-2026

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который был дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) с Олимпийских игр — 2026 из-за шлема, нарушающего Олимпийскую хартию.

«CAS подвёл нас. Мы рассмотрим дальнейшие шаги», — приводит слова украинца Reuters.

МОК несколько раз уведомлял Гераскевича о запрете на использование шлема с изображением погибших спортсменов. Глава МОК Кирсти Ковентри лично встретилась с Гераскевичем, чтобы убедить его не соревноваться на Олимпийских играх — 2026 в запрещённой экипировке. МОК также озвучил компромисс, который был предложен украинцу, но спортсмен отказался менять свою позицию.