Биатлонист Фийон Майе после золота Олимпиады-2026 рассказал о скором пополнении в семье

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал, что скоро впервые станет отцом. Счастливую новость он объявил после того, как стал чемпионом Олимпийских игр — 2026 в Италии в спринте. Для Фийона Майе это золото стало четвёртым в карьере на Олимпиадах.

«Я посвящаю этот результат своей девушке [Лидии], потому что мы ждём ребёнка, и я объявляю об этом сегодня. Она поддерживала меня на протяжении всего этого периода. Она замечательный человек. Всё это было у меня в голове, и я также хотел победить для неё. Эти мысли придали мне сегодня много энергии», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.