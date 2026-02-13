Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлонист Фийон Майе после золота Олимпиады-2026 рассказал о скором пополнении в семье

Биатлонист Фийон Майе после золота Олимпиады-2026 рассказал о скором пополнении в семье
Комментарии

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал, что скоро впервые станет отцом. Счастливую новость он объявил после того, как стал чемпионом Олимпийских игр — 2026 в Италии в спринте. Для Фийона Майе это золото стало четвёртым в карьере на Олимпиадах.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 10 км Спринт
13 февраля 2026, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
22:53.1
2
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+13.7
3
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+15.9

«Я посвящаю этот результат своей девушке [Лидии], потому что мы ждём ребёнка, и я объявляю об этом сегодня. Она поддерживала меня на протяжении всего этого периода. Она замечательный человек. Всё это было у меня в голове, и я также хотел победить для неё. Эти мысли придали мне сегодня много энергии», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

