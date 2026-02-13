Скидки
Олимпиада 2026

Российские саночники прилетели в Москву после участия в Олимпиаде-2026

Российские саночники прилетели в Москву после участия в Олимпиаде-2026
Комментарии

Российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов прилетели в Москву после участия в Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмены приземлились во Внуково, сообщает ТАСС.

Дарья Олесик заняла 13-е место в соревнованиях одноместных саней на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В своей заключительной попытке 21‑летняя российская спортсменка показала результат 53,211. Её итоговый результат на ОИ – 3.33,210.

Павел Репилов занял 14-е место в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. По итогам четырёх попыток его результат — 3.34,963. Он отстал от лидера на 3,772.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.

Календарь Олимпийских игр - 2026
