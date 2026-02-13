Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева встретились в Милане, где проходит Олимпиада-2026

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова и чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева встретились в Милане (Италия), где в эти дни проходят зимние Олимпийские игры — 2026.

Совместной фотографией прославленных фигуристок поделилась Туктамышева на личной странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Туктамышевой

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. В нейтральном статусе на Играх выступают 13 россиян, среди них — двое фигуристов: Аделия Петросян и Пётр Гуменник. Гуменник уже выступил на Играх с короткой программой, по итогам которой занял 12-е место. Произвольную программу он исполнит 13 февраля. Выступления Аделии Петросян запланированы на 17 и 19 февраля.