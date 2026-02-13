Скидки
Кёрлинг. Германия — Италия
Конькобежец Методей Йилек выиграл золото ОИ в забеге на 10 000 м, экс-россиянин — второй

Конькобежец Методей Йилек выиграл золото ОИ в забеге на 10 000 м, экс-россиянин — второй
Представитель Чехии конькобежец Методей Йилек выиграл мужской забег на 10 000 м на Олимпийских играх — 2026. Он преодолел дистанцию за 12.33,43.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
13 февраля 2026, пятница. 17:55 МСК
Окончено
1
Методей Йилек
Чехия
12:33.43
2
Владимир Семирунний
Польша
+5.66
3
Йоррит Бергсма
Нидерланды
+7.05

Второе место занял бывший российский спортсмен, ныне выступающий за Польшу, Владимир Семирунний. Он отстал от лидера на +5,66. Замкнул тройку лидеров Йоррит Бергсма из Нидерландов (+7,05).

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

