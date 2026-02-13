Губерниев: может, именно Коростелёв помешает Клебо взять всё золото Олимпиады-2026?

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на восьмое золото Олимпийских игр норвежца Йоханнеса Клебо, а также оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в разделке на 10 км. Клебо в этой гонке одержал победу и взял третье золото Олимпиады-2026 в Италии.

«Клебо прыгнул выше головы и выиграл лыжную олимпийскую разделку!!! Где норвежец не был фаворитом!!! Теперь путь к абсолютному чемпионству Игр открыт!!! Коростелёв показал свой уровень, но выше головы не прыгнул и в итоге 15-й!!! Теперь будет наш ловить шанс в марафоне!!! Может быть, именно Коростелёв помешает Клебо взять всё золото Игр??? Что думаете??» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.