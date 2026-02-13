Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Губерниев: может, именно Коростелёв помешает Клебо взять всё золото Олимпиады-2026?

Губерниев: может, именно Коростелёв помешает Клебо взять всё золото Олимпиады-2026?
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на восьмое золото Олимпийских игр норвежца Йоханнеса Клебо, а также оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в разделке на 10 км. Клебо в этой гонке одержал победу и взял третье золото Олимпиады-2026 в Италии.

«Клебо прыгнул выше головы и выиграл лыжную олимпийскую разделку!!! Где норвежец не был фаворитом!!! Теперь путь к абсолютному чемпионству Игр открыт!!! Коростелёв показал свой уровень, но выше головы не прыгнул и в итоге 15-й!!! Теперь будет наш ловить шанс в марафоне!!! Может быть, именно Коростелёв помешает Клебо взять всё золото Игр??? Что думаете??» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
Коростелёв не смог побороться с лидерами в коньковой разделке на Олимпиаде. Клебо — король
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android