Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 13 февраля 2026 года

Сегодня, 13 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в лыжных гонках среди мужчин, в которых выступил российский спортсмен Савелий Коростелёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Результаты на 13 февраля:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 20.36,2. Матис Делож (Франция) +4,9. Эйнар Хедегарт (Норвегия) +14,0. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +24,0. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +27,3.

...15. Савелий Коростелёв (Россия) +1.06,1.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Ранее Савелий Коростелёв принял участие в двух видах олимпийских соревнований по лыжным гонкам: в скиатлоне он занял четвёртое место, а также не смог пройти квалификацию в спринте.