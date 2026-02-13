Хореограф группы Тутберидзе обратился к Гуменнику перед произвольной программой на ОИ-2026

Российский хореограф Алексей Железняков, работающий в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе, пожелал удали фигуристу Петру Гуменнику в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Я надеюсь, что у Пети получится собраться сегодня и откатать произвольную программу чисто, успешнее, чем короткую. Терять нечего. Нужно идти и катать по максимуму, для себя, в своё удовольствие. Показать несломленность характера. Удачи Петру!» — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).