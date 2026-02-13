Скидки
Кёрлинг. Германия — Италия
Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 13 февраля 2026 года

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Состязания прошли в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Спринт, мужчины. Результаты соревнований на 13 февраля:

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 22.53,1 (0 промахов).
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) отставание +13,7 (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +15,9 (0).
4. Эмильен Жаклен (Франция) +16,1 (0).
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +25,0 (0).
6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +43,0 (2).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

