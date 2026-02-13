Линдси Вонн заявила, что перенесёт ещё две операции после тяжёлого падения на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, что перенесёт ещё две операции на сломанной ноге после жёсткого падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх – 2026 в Кортине-д’Ампеццо (Италия). Ранее Вонн сообщала об уже трёх перенесённых вмешательствах.

«Завтра у меня будет очередная операция. Надеюсь, что она пройдёт успешно, меня сразу выпишут и я смогу отправиться домой, после чего мне потребуется ещё одна операция. Пока что не могу представить, когда всё станет лучше, но пока что так», — сказала Вонн в видео, опубликованном на личной странице в социальных сетях.