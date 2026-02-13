Обзор мужского спринта на ОИ-2026, в котором победу одержал француз Кентен Фийон Майе

Сегодня, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Состязания прошли в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Победу в гонке одержал олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира 33-летний французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.