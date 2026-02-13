Татьяна Тарасова обратилась к Петру Гуменнику перед произвольной программой на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала удачи фигуристу Петру Гуменнику в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Гуменник выйдет на олимпийский лёд исполнять свою программу в 23:13 мск.

«Петя, дорогой, мы себя любим всей страной. И я лично очень вас люблю. Давайте. Счастливо. Счастливо», — сказала Тарасова в видео в телеграм-канале «Okko Фигурное катание».

В короткой программе Пётр Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).