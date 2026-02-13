Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кёрлинг. Германия — Италия
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Гуменнику перед произвольной программой на ОИ-2026

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Гуменнику перед произвольной программой на ОИ-2026
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала удачи фигуристу Петру Гуменнику в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Гуменник выйдет на олимпийский лёд исполнять свою программу в 23:13 мск.

«Петя, дорогой, мы себя любим всей страной. И я лично очень вас люблю. Давайте. Счастливо. Счастливо», — сказала Тарасова в видео в телеграм-канале «Okko Фигурное катание».

В короткой программе Пётр Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).

Материалы по теме
Прекрасный прокат от Гуменника! Но Пётр остался без топ-3. LIVE 7-го дня Олимпиады-2026
Live
Прекрасный прокат от Гуменника! Но Пётр остался без топ-3. LIVE 7-го дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android