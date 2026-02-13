Тарасова — о прокате Гуменника: вот из-за этого нас и пустили на Олимпиаду
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на выступление действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Идёт
1
Сюн Сато
Япония
274.90
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
273.92
3
Стивен Гоголев
Канада
273.78
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
«Какое счастье! Вот из-за этого нас и пустили, потому что у нас есть такой парень. Он справился!» — сказала Тарасова в эфире Окко.
За свой прокат Гуменник получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).
