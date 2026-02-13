Тарасова — о прокате Гуменника: вот из-за этого нас и пустили на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на выступление действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Какое счастье! Вот из-за этого нас и пустили, потому что у нас есть такой парень. Он справился!» — сказала Тарасова в эфире Окко.

За свой прокат Гуменник получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).