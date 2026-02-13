Эмоции Петра Гуменника после объявления оценок в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник с улыбкой отреагировал на свои оценки за прокат произвольной программы с пятью четверными прыжками на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), ждал оценок в шляпе вместе со своим тренером Вероникой Дайнеко.

За произвольную программу Гуменник получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Пётр занимает промежуточное первое место.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026.

В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).

Фото: Кадр из трансляции Okko

