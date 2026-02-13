Список пяти четверных прыжков, которые исполнил Пётр Гуменник в произвольной программе ОИ
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), получил за прокат 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Пётр занимает промежуточное первое место.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Идёт
1
Сюн Сато
Япония
274.90
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
273.92
3
Стивен Гоголев
Канада
273.78
В своём прокате Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов + два двойных акселя, сольный тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. Все вращения и дорожка шагов были выполнены на максимальный, четвёртый уровень.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
