Список пяти четверных прыжков, которые исполнил Пётр Гуменник в произвольной программе ОИ

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), получил за прокат 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Пётр занимает промежуточное первое место.

В своём прокате Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов + два двойных акселя, сольный тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. Все вращения и дорожка шагов были выполнены на максимальный, четвёртый уровень.