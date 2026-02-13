Ника Эгадзе поклонился Петру Гуменнику после проката россиянина на Олимпиаде-2026

Грузинский фигурист Ника Эгадзе отреагировал на выступление действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии, поклонившись россиянину.

Фото: кадр из трансляции

После проката Гуменник отправился к тренеру Веронике Дайнеко. Пока тандем ожидал баллов от судей, сидящий рядом Эгадзе высоко оценил выступление россиянина.

За свой прокат Гуменник получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).