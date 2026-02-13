Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Канадец Стивен Гоголев обошёл Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Канадец Стивен Гоголев обошёл Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпиаде-2026
Комментарии

21-летний канадский фигурист Стивен Гоголев превзошёл результат действующего чемпиона России Петра Гуменника в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

За произвольную программу Гоголев набрал 186,37 балла. Его общий результат составляет 273,78 балла. Гуменник в произвольной программе получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Стивен занимает промежуточное первое место, Пётр — второе.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Идёт
1
Сюн Сато
Япония
274.90
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
273.92
3
Стивен Гоголев
Канада
273.78

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026. Лидером по итогам короткой программы является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.

