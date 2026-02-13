«Молодец, лучший». Российская поддержка Гуменника попала в эфир трансляции ОИ-2026

Болельщики активно поддерживали российского фигуриста Петра Гуменника перед и после исполнения произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года. Перед выступлением россиянина ему кричали: «Петя, давай», «Петя, вперёд», «за родину», а уже после — назвали «молодцом» и «лучшим». Все реплики на русском языке попали в эфир трансляции.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026.
За произвольную программу Гуменник получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла.
В своём прокате Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов + два двойных акселя, сольный тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. Все вращения и дорожка шагов были выполнены на максимальный, четвёртый уровень.
