Кёрлинг. Германия — Италия
23:20 Мск
Японец Сато отодвинул Петра Гуменника на третье место после произвольной программы на ОИ
Комментарии

Японский фигурист Сюн Сато превзошёл результат действующего чемпиона России Петра Гуменника в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Идёт
1
Сюн Сато
Япония
274.90
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
273.92
3
Стивен Гоголев
Канада
273.78

За произвольную программу Сато набрал 186,20 балла. Его общий результат составляет 274,90 балла. Гуменник в произвольной программе получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла.

Сато занимает промежуточное первое место, канадец Стивен Гоголев — второе. Гуменник идёт на третьей позиции.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026. Лидером по итогам короткой программы является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.

Прекрасный прокат от Гуменника! Но Пётр остался без топ-3. LIVE 7-го дня Олимпиады-2026
