«Сильнее всяких войн». Губерниев — после выступления Гуменника в ПП на Олимпиаде-2026

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Сильнее всяких войн, Пётр!!! Гуменник!!! Воля и разум!!! Мастер!!! Ария!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

За свой прокат Гуменник получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. В короткой программе Гуменник набрал 86,72 балла и занял промежуточное 12-е место. В произвольной программе у Петра тоже постановка «Онегина» (другой музыкальный отрывок, нежели в его обновлённой КП).