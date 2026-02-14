Пётр Гуменник попадёт в топ-10 на Олимпийских играх — 2026 в Милане

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник не опустится ниже 10-го места по итогам произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия).

Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за свой прокат произвольной программы получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Напомним, после короткой программы Пётр Гуменник шёл на 12-м месте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026. 23-летний Пётр Гуменник впервые в своей карьере выступил на Олимпийских играх.