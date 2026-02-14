Пётр Гуменник идёт на третьем месте перед последней разминкой на Олимпиаде-2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник занимает промежуточное третье место после трёх разминок в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии. 23-летний россиянин гарантировал себе попадание в топ-10 по итогам соревнований, он станет как минимум девятым.

Гуменник, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), исполнил пять четверных прыжков. За свой прокат он получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Лидером является японец Сюн Сато (274,90).

В последней разминке выступят ещё шесть фигуристов. 23-летний Пётр Гуменник впервые в своей карьере выступил на Олимпийских играх.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026.