Ча Джун Хван подвинул Петра Гуменника на четвёртое место на Олимпийских играх — 2026

Южнокорейский фигурист Ча Джун Хван превзошёл результат действующего чемпиона России Петра Гуменника в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

За произвольную программу Хван набрал 181,20 балла. Его общий результат составляет 273,92 балла. Гуменник в произвольной программе получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла.

Хван занимает промежуточное второе место, на первой позиции находится японец Сюн Сато. Гуменник идёт на четвёртом месте.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026. Лидером по итогам короткой программы является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.