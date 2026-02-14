Россиянин Пётр Гуменник лишился шансов на медаль Олимпийских игр — 2026 в Милане

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник лишился шансов на медаль Олимпийских игр – 2026 в Милане (Италия).

Гуменник, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), исполнил пять четверных прыжков. За свой прокат он получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Лидером является японец Сюн Сато (274,90).

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.