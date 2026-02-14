Михаил Шайдоров отодвинул Петра Гуменника на пятое место Олимпийских игр — 2026

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров превзошёл результат действующего чемпиона России Петра Гуменника в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Шайдоров, как и Гуменник, выполнил пять четверных прыжков.

За произвольную программу Шайдоров набрал 198,64 балла. Его общий результат составляет 291,58 балла. Гуменник в произвольной программе получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла.

Шайдоров занимает промежуточное первое место. Гуменник идёт на пятой позиции.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026. Лидером по итогам короткой программы является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.