Михаил Шайдоров не сдержал слёз после объявления оценок в произвольной программе на ОИ
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров эмоционально воспринял свои оценки по итогам произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
За произвольную программу Шайдоров набрал 198,64 балла. Его общий результат составляет 291,58 балла. Российский фигурист Пётр Гуменник в произвольной программе получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла.
Шайдоров не сдержал слёз, когда узнал свои результаты — казахстанец промежуточно вышел на первое место.
Фото: Okko
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026. Лидером по итогам короткой программы является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.
