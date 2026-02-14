Юма Кагияма подвинул Петра Гуменника на шестое место Олимпиады-2026 в Милане

Японский фигурист Юма Кагияма превзошёл результат действующего чемпиона России Петра Гуменника в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

За произвольную программу Кагияма набрал 176,99 балла. Его общий результат составляет 280,06 балла. Гуменник в произвольной программе получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла.

На промежуточном первом месте идёт Михаил Шайдоров из Казахстана. Пётр Гуменник идёт на шестой позиции.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы мужского одиночного турнира на Олимпиаде-2026. Лидером по итогам короткой программы является двукратный чемпион мира американец Илья Малинин.