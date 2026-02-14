Выступление Петра Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026
Поделиться
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник выступил в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором выступления россиянина.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Гуменник, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), исполнил пять четверных прыжков. За свой прокат он получил 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Лидером является японец Сюн Сато (274,90).
Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:45
-
01:41
-
01:36
-
01:35
-
01:29
-
01:29
-
01:21
-
01:20
-
01:19
-
01:15
-
01:11
-
01:10
-
01:09
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:42
-
00:33
-
00:32
-
00:25
-
00:22
-
00:19
-
00:04
-
00:00
- 13 февраля 2026
-
23:59
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37