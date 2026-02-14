Ученик Урманова Михаил Шайдоров выиграл медаль Олимпиады-2026 в Милане

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров гарантировал себе медаль в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Шайдоров является учеником олимпийского чемпиона 1994 года российского фигуриста Алексея Урманова.

За произвольную программу Михаил набрал 198,64 балла. Его общий результат составляет 291,58 балла. Шайдоров занимает промежуточное первое место по итогам произвольной программы. Обогнать его смогут только два фигуриста — американец Илья Малинин и японец Юма Кагияма.

Российский фигурист Пётр Гуменник получил за свой прокат произвольной программы 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Он идёт на промежуточном пятом месте.