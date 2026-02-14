Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 13 февраля 2026 года

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 13 февраля 2026 года
Комментарии

Вчера, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по кёрлингу. В рамках соревновательного дня состоялись матчи в мужском и женском разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Кёрлинг. Олимпийские игры — 2026.

Мужчины, 3-й тур:

Канада — США — 6:3;
Великобритания — Италия — 7:9;
Китай — Норвегия — 6:8;
Швейцария — Чехия — 7:3.

Женщины, 3-й тур:

Дания — Швеция — 5:6;
Китай — Швейцария — 5:7;
США — Канада — 9:8;
Великобритания — Южная Корея — 3:9.

Мужчины, 4-й тур:

Швейцария — Китай — 9:7;
Чехия — Норвегия — 4:7;
Германия — Италия — 6:5;
Канада — Швеция — 8:6.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Штольц летит ко второму золоту Игр. Что смотреть 14 февраля на Олимпиаде?
Штольц летит ко второму золоту Игр. Что смотреть 14 февраля на Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android