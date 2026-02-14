Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 13 февраля 2026 года

Вчера, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по кёрлингу. В рамках соревновательного дня состоялись матчи в мужском и женском разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Кёрлинг. Олимпийские игры — 2026.
Мужчины, 3-й тур:
Канада — США — 6:3;
Великобритания — Италия — 7:9;
Китай — Норвегия — 6:8;
Швейцария — Чехия — 7:3.
Женщины, 3-й тур:
Дания — Швеция — 5:6;
Китай — Швейцария — 5:7;
США — Канада — 9:8;
Великобритания — Южная Корея — 3:9.
Мужчины, 4-й тур:
Швейцария — Китай — 9:7;
Чехия — Норвегия — 4:7;
Германия — Италия — 6:5;
Канада — Швеция — 8:6.