Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 13 февраля 2026 года

Вчера, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжились соревнования по кёрлингу. В рамках соревновательного дня состоялись матчи в мужском и женском разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Кёрлинг. Олимпийские игры — 2026.

Мужчины, 3-й тур:

Канада — США — 6:3;

Великобритания — Италия — 7:9;

Китай — Норвегия — 6:8;

Швейцария — Чехия — 7:3.

Женщины, 3-й тур:

Дания — Швеция — 5:6;

Китай — Швейцария — 5:7;

США — Канада — 9:8;

Великобритания — Южная Корея — 3:9.

Мужчины, 4-й тур:

Швейцария — Китай — 9:7;

Чехия — Норвегия — 4:7;

Германия — Италия — 6:5;

Канада — Швеция — 8:6.