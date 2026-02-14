Михаил Шайдоров сенсационно выиграл золото Олимпийских игр — 2026, Илья Малинин — 8-й

21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сенсационно стал олимпийским чемпионом 2026 года в мужском одиночном катании. На Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) за своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). Россиянин Пётр Гуменник стал шестым (271,21 балла).

Серебряную медаль взял японский фигурист Юма Кагияма с результатом 280,06 балла. Тройку призёров замкнул ещё один японец Сюн Сато (274,90 балла).