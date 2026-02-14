Скидки
Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
12:30 Мск
Олимпиада 2026

Фото: реакция Шайдорова на медаль Олимпийских игр — 2026

Фото: реакция Шайдорова на медаль Олимпийских игр — 2026
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров отреагировал на медаль в личном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Шайдоров является учеником олимпийского чемпиона 1994 года российского фигуриста Алексея Урманова.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

За произвольную программу Михаил набрал 198,64 балла. Его общий результат составляет 291,58 балла. Шайдоров занимает промежуточное первое место по итогам произвольной программы. Обогнать его смогут только два фигуриста — американец Илья Малинин и японец Юма Кагияма.

Российский фигурист Пётр Гуменник получил за свой прокат произвольной программы 184,49 балла и в сумме набрал 271,21 балла. Он идёт на промежуточном пятом месте.

