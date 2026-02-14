Петру Гуменнику не хватило три балла до бронзы Олимпийских игр — 2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник остался в 3,69 балла от третьего места на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла и занял итоговое шестое место.

Бронзу выиграл японец Сюн Сато с результатом 274,90 балла. Cтоит отметить, что по технической оценке Гуменник показал второй результат, он уступил по этому показателю только казахстанцу Михаилу Шайдорову, который впоследствии стал олимпийским чемпионом — 2026.

23-летний Пётр Гуменник впервые в своей карьере выступал на Олимпийских играх.