Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
Пётр Гуменник обогнал Илью Малинина по результатам двух программ на Олимпиаде-2026
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник по итогам двух программ обогнал американца Илью Малинина на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла. Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

В своём прокате Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов + два двойных акселя, сольный тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. Все вращения и дорожка шагов были выполнены на максимальный, четвёртый уровень.

