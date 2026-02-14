Пётр Гуменник обогнал Илью Малинина по результатам двух программ на Олимпиаде-2026

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник по итогам двух программ обогнал американца Илью Малинина на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Россиянин, принимающий участие на Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла. Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков.

В своём прокате Гуменник исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов + тройной тулуп, секвенцию четверной сальхов + два двойных акселя, сольный тройной аксель, каскад тройной лутц — двойной риттбергер. Все вращения и дорожка шагов были выполнены на максимальный, четвёртый уровень.