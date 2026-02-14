Скидки
Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
12:30 Мск
Фото: слёзы Сюна Сато, ставшего бронзовым призёром Олимпийских игр

Фото: слёзы Сюна Сато, ставшего бронзовым призёром Олимпийских игр
Комментарии

Японский фигурист Сюн Сато заплакал после того, как стало известно, что он стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Италии. Его результат — 274,90 балла.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Олимпийским чемпионом 2026 года в мужском одиночном катании стал 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. На Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) за своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

