Фото: слёзы Сюна Сато, ставшего бронзовым призёром Олимпийских игр

Японский фигурист Сюн Сато заплакал после того, как стало известно, что он стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Италии. Его результат — 274,90 балла.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Олимпийским чемпионом 2026 года в мужском одиночном катании стал 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. На Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) за своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

