Фото: слёзы Сюна Сато, ставшего бронзовым призёром Олимпийских игр
Поделиться
Японский фигурист Сюн Сато заплакал после того, как стало известно, что он стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Италии. Его результат — 274,90 балла.
Фото: Кадр из трансляции Okko
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Олимпийским чемпионом 2026 года в мужском одиночном катании стал 21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. На Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) за своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
Материалы по теме
Олимпиада-2026: главное:
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:45
-
01:41
-
01:36
-
01:35
-
01:29
-
01:29
-
01:21
-
01:20
-
01:19
-
01:15
-
01:11
-
01:10
-
01:09
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:48
-
00:46
-
00:42
-
00:33
-
00:32
-
00:25
-
00:22
-
00:19
-
00:04
-
00:00
- 13 февраля 2026
-
23:59
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37