Главный фаворит ОИ-2026 Илья Малинин допустил два падения и три «бабочки» в произвольной
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин допустил пять грубых ошибок в своём прокате произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он лидировал по итогам короткой программы и сенсационно сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла и заняв восьмое место.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
Малинин упал с четверного лутца и с двойного сальхова. Он сделал три «бабочки» — на акселе, риттбергере и сальхове. Чисто в прокате Илья исполнил только два прыжка — четверной флип и четверной лутц.
Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.
Комментарии
