Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Парный могул. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Главный фаворит ОИ-2026 Илья Малинин допустил два падения и три «бабочки» в произвольной

Главный фаворит ОИ-2026 Илья Малинин допустил два падения и три «бабочки» в произвольной
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин допустил пять грубых ошибок в своём прокате произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он лидировал по итогам короткой программы и сенсационно сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла и заняв восьмое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

Малинин упал с четверного лутца и с двойного сальхова. Он сделал три «бабочки» — на акселе, риттбергере и сальхове. Чисто в прокате Илья исполнил только два прыжка — четверной флип и четверной лутц.

Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

Материалы по теме
Шайдоров сенсационно взял золото, у Гуменника украли медаль! Итоги 7-го дня Олимпиады-2026
Шайдоров сенсационно взял золото, у Гуменника украли медаль! Итоги 7-го дня Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android