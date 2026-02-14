Главный фаворит ОИ-2026 Илья Малинин допустил два падения и три «бабочки» в произвольной

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин допустил пять грубых ошибок в своём прокате произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он лидировал по итогам короткой программы и сенсационно сорвал произвольную, в итоге получив 264,49 балла и заняв восьмое место.

Малинин упал с четверного лутца и с двойного сальхова. Он сделал три «бабочки» — на акселе, риттбергере и сальхове. Чисто в прокате Илья исполнил только два прыжка — четверной флип и четверной лутц.

Олимпийским чемпионом Игр-2026 сенсационно стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. За своё выступление он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.